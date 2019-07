Calciomercato Milan, Modric tentazione: chiacchierata con l'agente

Il Milan sogna Luka Modric: dopo l'Inter l'estate scorsa, anche i rossoneri pensano al Pallone d'Oro 2018. Prime chiacchiere con l'agente.

Dopo Bennacer (in chiusura) e Krunic, il vuole un altro colpo a centrocampo. E i rossoneri pensano in grande, perché, secondo 'Sky Sport', ci sarebbe la tentazione Luka Modric.

La posizione del giocatore dovrebbe essere ancora valutata dal Real Madrid, in un'estate di cambiamenti e con l'ex che ha due anni di contratto rimasti, a 12.5 milioni netti all'anno.

Se Florentino Perez dovesse decidere di rinunciare al croato classe 1985, il Milan vorrebbe farsi trovare pronto per provare a strappare il Pallone d'Oro 2018.

I rossoneri ne avrebbero parlato con il suo agente, Vlado Lemic, a Casa Milan, in una chiacchierata in cui sarebbero stati coinvolti diversi giovani e in cui si sarebbe toccato anche il tasto Modric.

Un ruolo chiave lo potrebbe avere Zvonimir Boban, che ha un ottimo rapporto con il numero 10 del . Tentazione rossonera.