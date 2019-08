Calciomercato Milan, Keylor Navas l'idea in caso di addio a Donnarumma

Il Milan pensa ai possibili sostituti di Donnarumma, nel mirino del Paris Saint-Germain: piace Keylor Navas. Lunin e Perin le alternative.

Con il sempre interessato all'acquisto di Gianluigi Donnarumma, il ha iniziato la ricerca dei possibili sostituti. Nel caso in cui da Parigi dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, il Diavolo vuole infatti farsi trovare pronto, sapendo dunque già su chi investire in un ipotetico post-Donnarumma.

Detto che i rossoneri chiedono almeno 50 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative e che il deve ancora capire se puntare definitivamente su Alphonse Areola o se provare a portare in il portiere italiano, al momento sarebbero tre i nomi che il Milan sta considerando per sostituire il classe 1999.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il primo profilo al vaglio dei dirigenti rossoneri sarebbe quello di Keylor Navas. Il nazionale costaricano al è infatti chiuso da Thibaut Courtois e un suo arrivo a Milano permetterebbe al Diavolo di regalare a Giampaolo un giocatore d'esperienza.

Un portiere navigato il Milan però lo ha già in casa, vista la presenza in rosa di Pepe Reina. Per questo motivo i rossoneri potrebbero allora pensare di cambiare totalmente profilo, scommettendo magari sul prestito di Andriy Lunin.

Anche lui attualmente al Real Madrid, l'ucraino è un classe 1999 dal futuro assicurato, come dimostra il premio di miglior portiere all'ultimo Mondiale Under 20.

Resta, infine, un'opzione percorribile anche quella che porterebbe a Mattia Perin. In uscita dalla , il portiere bianconero sarà però costretto a restare fermo per infortunio fino a ottobre.