Calciomercato Milan, Ibrahimovic tra i 'confermati' dei Galaxy per il 2019

I Los Angeles Galaxy pubblicano un elenco di 16 giocatori 'confermati' per la prossima stagione. Un segnale di chiusura per il Milan?

Zlatan Ibrahimovic rimane un nome caldo in orbita Milan. I tifosi del Diavolo sognano un ritorno dello svedese, più di 6 anni dopo l'addio per firmare con il Paris Saint-Germain. Eppure, tra i tanti rumors, ora si fa largo una notizia ufficiale.

I Los Angeles Galaxy - attuale club di 'Ibra' - hanno comunicato sul proprio sito un elenco di 16 giocatori già presenti nella stagione appena conclusa in America e confermati anche in vista della prossima annata. Tra questi, compare anche il nativo di Malmoe.

Una notizia pressochè inevitabile, visto che il contratto dello svedese con la società americana scadrà solamente il 31 dicembre del 2019. Il comunicato degli LAL, infatti, non sembra poter mettere fine alle voci di mercato su un possibile ritorno del classe '81 in maglia Milan.

Per la cronaca, dalla lista dei 16 giocatori confermati dai Galaxy, sono stati esclusi due ex 'italiani': si tratta di Michael Ciani, alla Lazio dal 2012 al 2015, e di Ashley Cole, per un anno e mezzo alla Roma tra l'estate 2014 e l'inverno 2016.