Calciomercato Milan, Ibrahimovic in standby: occhio a Jovic e Mariano Diaz

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: il Milan pensa ad uno tra Luka Jovic e Mariano Diaz per rinforzare l'attacco.

Il mirino del calciomercato del è puntato su un solo uomo, capace di attirare su di sé le attenzioni del mondo intero: Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso se e come proseguire la carriera, diviso tra la scelta di smettere e quella di continuare nonostante la carta d'identità non sia tenera nei suoi confronti.

Comunicato il 'no' al , lo svedese sta attendendo più del dovuto prima di prendere la fatidica decisione: tempo prezioso che passa per il Milan e i propri tifosi, allettati dall'idea di rivedere in rossonero uno che un discreto segno ha saputo lasciarlo tra il 2010 ed il 2012.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', c'è grande incertezza anche per quanto riguarda l'abitazione milanese di Ibrahimovic: una struttura da 390 metri quadrati con terrazzo e tre box, dal valore di oltre cinque milioni di euro.

Difficile piazzare sul mercato un immobile del genere, anche se c'è chi afferma che questo stallo sia dovuto piuttosto alla riluttanza dell'attaccante che non vorrebbe privarsi di una casa situata in quella che potrebbe tornare ad essere la sua città.

Questa fase di standby porta però il Milan a prendere in considerazione altre piste: come scrive 'Il Corriere dello Sport' c'è da segnalare un ritorno di fiamma per Luka Jovic, già cercato nel mese di agosto quando sembrava poter lasciare il in prestito. In il serbo ha raccolto solo dieci apparizioni in e segnato una rete, rimanendo spesso fuori dall'undici titolare.

Un altro giocatore dei 'Blancos' che interessa a Maldini e Boban è Mariano Diaz: l'ex non è mai stato convocato da Zidane, ad eccezione della sfida di campionato contro il Maiorca in cui è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.