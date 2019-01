Calciomercato Milan, Carrasco pista calda: si riapre la trattativa

Il Milan non si ferma e punta forte sulla pista Yannick Carrasco: aperta nuovamente la trattativa per l'esterno belga, che piace anche all'Arsenal.

Dopo lo grande vittoria sul Napoli firmata Piatek, il Milan non si ferma e continua a premere sull'acceleratore del mercato per arrivare a un esterno offensivo: i rossoneri hanno infatti riaperto la trattativa per Yannick Carrasco.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'esterno belga è ora più vicino ai colori rossoneri: il Dilian Yifang ha aperto al prestito di sei mesi fino a giugno, si sblocca dunque una pista che sembrava chiusa dopo il precedente interessamento.

Nei giorni scorsi anche l'Inter aveva mosso i primi passi verso l'ex Atletico Madrid proponendo uno scambio con Candreva: il classe '93 è corteggiato ora anche dall'Arsenal, che sembra aver abbandonato il discorso Perisic con i nerazzurri.

Carrasco ha collezionato fin qui 25 presenze, 7 goal e 9 assist nel campionato cinese: il Diavolo cerca lo sprint dell'ultimo momento per bruciare la concorrenza e chiudere l'affare nelle prossime ore.