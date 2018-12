Calciomercato Milan, Calhanoglu può partire a gennaio: il Lipsia insiste

Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan dopo soltanto un anno e mezzo: il Lipsia insiste per averlo a gennaio. I rossoneri ci pensano.

Ha iniziato come oggetto misterioso, poi è diventato una certezza, fino a mostrare i propri limiti e tanta discontinuità. E dopo soltanto un anno e mezzo, le strade di Hakan Calhanoglu e il Milan potrebbero separarsi nel prossimo mercato di gennaio.

Sul centrocampista turco-tedesco dei rossoneri, secondo quanto riporta 'Milannews.it', sarebbe infatti insistente il pressing del Lipsia, che vorrebbe il giocatore già nella prossima sessione di mercato.

Il Milan non avrebbe chiuso la porta a una cessione del proprio numero 10, starebbe anzi riflettendo sul da farsi: la poca continuità del classe 1994 potrebbe convincere la dirigenza a cederlo, dopo averlo pagato oltre 20 milioni di euro nell'estate del 2017.

In rossonero Calhanoglu ha collezionato 65 presenze totali, con 9 goal e 21 assist, ma senza mai riuscire a diventare un insostituibile per rendimento per Gennaro Gattuso, specialmente durante questa stagione.

Se l'operazione dovesse andare in porto, per il nativo di Mannheim si tratterebbe di un ritorno in Bundesliga: il prodotto del Karlsruhe ha già vestito le maglie di Amburgo e Bayer Leverkusen nella massima serie tedesca.

Per il Lipsia sarebbe invece il terzo rinforzo a centrocampo dopo Tyler Adams e Amadou Haidara, prelevati dai cugini Red Bull, New York e Salisburgo.