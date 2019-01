Calciomercato Milan, Borini verso lo Shenzhen: si chiuderà a 9M

Borini è sempre più vicino a lasciare il Milan ed approdare in Cina con la maglia dello Shenzhen. I rossoneri dovrebbero incassare 9 milioni.

Non solo i 12 milioni in arrivo dalla Turchia. Il Milan in questa sessione di calciomercato invernale potrebbe presto avere a disposizione altri 9 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è infatti vicino l'accordo con il club cinese dello Shenzhen per la cessione a titolo definitivo di Fabio Borini.

La distanza tra la domanda (10 milioni di euro) e l'offerta (7,5-8) si riduce sempre di più e sarà decisivo un incontro che avverrà nei prossimi giorni tra le due controparti, dove la cifra giusta per stringersi la mano sarà proprio quella di 9 milioni.

Per Borini è pronto un contratto di durata triennale da 5 milioni di euro a stagione. Nella stagione in corso l'ex Sunderland ha collezionato un totale di 12 presenze ed un goal (7 in campionato e 5 in Europa League).