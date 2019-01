Calciomercato Milan: il Trabzonspor ha versato i 12M dovuti per Kucka e Sosa

Il Trabzonspor, dopo l'intimazione da parte della FIFA, ha versato al Milan i 12 milioni di euro derivanti dalle cessioni di Kucka e Josè Sosa.

Ci sono voluti ben 18 mesi, ma alla fine, grazie all'intervento della FIFA, il Milan ha ottenuto dal Trabzonspor i 12 milioni di euro che gli spettavano per le cessioni nell'estate del 2017 di Josè Sosa e Juraj Kucka.

In un periodo nel quale tenere i conti a posto è un must, viste anche le sanzioni dell'UEFA nei suoi confronti, la società rossonera si è rivolta alla FIFA per intimare al club turco di rispettare gli accordi intrapresi in passato.

Ossia versare 5 milioni per il trasferimento dello slovacco (trasferimento a titolo definitivo) e 7 per quello dell'argentino (prestito con diritto di riscatto).

Dopo un primo avvertimento semplice, andato a vuoto, il massimo organo calcistico internazionale ne ha inviato un secondo, che prevedeva in caso di mancato pagamento il blocco del mercato.

Circostanza che ha subito portato il Trabzonspor, secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ad effettuare il bonifico di 12 milioni.