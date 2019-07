Calciomercato Milan, assalto a Correa: l'Atletico Madrid chiede 50 milioni

Il Milan, in sinergia con Jorge Mendes, piazza Andrè Silva al Monaco e lavora per Cutrone al Wolverhampton. L'obiettivo è Correa: pronti 35 milioni.

Vendere per comprare: l'imperativo del sul calciomercato è chiaro. Dopo gli acquisti di Theo Hernandez e Krunic, in attesa di ufficializzare Bennacer, i rossoneri studiano il colpo per l'attacco.

L'obiettivo, ormai è risaputo, si chiama Angel Correa ma per lasciare partire l'argentino al momento l' chiede almeno 50 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo alta dal Milan.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' i rossoneri, che avrebbero già raggiunto un accordo di massima col giocatore, non sono disposti ad offrire più di 35 milioni di euro. Soldi che in gran parte, come detto, arriveranno dalle cessioni.

La prima è quella ormai praticamente definita di Andrè Silva al . L'attaccante portoghese, di rientro dal prestito al Siviglia, ha già lasciato il ritiro americano e si trasferirà nel Principato per circa 30 milioni di euro.

Il regista dell'operazione, che consentirà al Milan di fare una discreta plusvalenza, è Jorge Mendes che intanto lavora pure per piazzare Cutrone al Wolverhampton. Il tutto a meno che alla fine a lasciare il Milan non sia Suso.

Lo spagnolo infatti piace molto alla , ma Giampaolo ci crede e ritiene di poterlo riciclare come trequartista nel suo 4-3-1-2 anche se in quel ruolo il titolare dovrebbe essere Paquetà.

Correa invece, nelle idee del tecnico, sarà la spalla di Piatek. Sempre che l'Atletico Madrid abbassi un po' le pretese...