Calciomercato Milan, André Silva a un passo dal Monaco: ha lasciato il ritiro

André Silva ha salutato i compagni, abbandonando il ritiro di Boston: Milan e Monaco stanno per chiudere l'operazione che lo porterà nel Principato.

Il futuro di Andrè Silva non sarà al . L'attaccante portoghese, rientrato alla base dopo il prestito al , ha infatti già lasciato il ritiro dei rossoneri negli .

Secondo 'Sky Sport' è stato raggiunto l'accordo per la cessione di Andrè Silva al , operazione da cui i rossoneri dovrebbero incassare circa 30 milioni di euro. Soldi che saranno immediatamente reinvestiti.

L'obiettivo del Milan infatti si chiama Angel Correa. Il talentuoso argentino è in uscita dall' che per cederlo chiede però almeno 50 milioni di euro.

Ecco perché, dopo Andrè Silva, il Milan è al lavoro pure per piazzare Patrick Cutrone. L'attaccante italiano non rientra nei piani di Giampaolo e piace molto al Woilverhampton, ma al momento non avrebbe ancora accettato la destinazione.

Andrè Silva invece è già ai saluti, la sua avventura al Milan sta per finire. Stavolta definitivamente.