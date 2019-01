Calciomercato Milan, Abanda arriva dal Monaco: firma fino al 2023

Dopo Piatek, al Milan sbarca anche un nuovo terzino: contratto fino al 2023 per il 18enne Abanda, ex Monaco.

Se Krzysztof Piatek è il presente, Leroy Abanda è il futuro. Prima l'acquisto ufficiale del polacco ex Genoa, ora quello del giovane terzino arrivato dal Monaco: il Milan ha infatti acquistato il 18enne francese che inizialmente si aggregherà alla Primavera rossonera.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi Milan-Napoli in esclusiva, live e on demand

Nel giro delle Nazionali minori francesi, sarebbe andato in scadenza il prossimo giugno. Nessun rinnovo con il Monaco e via dunque per una nuova avventura, con il Milan, C'erano diverse squadre interessate ad Abanda, che alla fine, insieme al suo agente, ha scelto la Serie A.

Classe 2000, Abanda è prevalentemente un terzino, che può però giocare come esterno sinistro o ala alta, sempre mancina. Si è messo in mostra durante questa stagione in maglia Monaco, sopratutto in Youth League: dieci presenze, due goal e tre assist per un giocatore dal potenziale infinito.

Abanda ha firmato con il Milan fino al 2023 e farà parte della Primavera di Giunti. Gattuso lo metterà comunque sotto osservazione, sopratutto in caso di necessità. Starà al giovane francese dimostrare di poter compiere ill prima possibile il salto nella categoria dei grandi.

Su Abanda, agilissimo e abile nei cross, c'erano diverse squadre, tra cui la Juventus. Diverse squadre di Ligue 1 hanno provato a portarlo tra le proprie fila, ma il Milan ha anticipato tutti aggiungendo una nuova pedina per il suo futuro.

Abanda è di fatto il tipico terzino offensivo, alla Alex Sandro e Marcelo. Il Milan potrebbe avere trovato un tesoro, starà a lui dimostrare di poter diventare un grande nel ruolo. Per ora sotto Giunti, poi chissà, presto, anche agli ordini di Rino Gattuso.