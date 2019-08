Calciomercato Manchester United, Pogba non esclude un addio: "Il futuro ci dirà"

Autore di due assist ieri in Manchester United-Chelsea, Pogba non esclude un suo addio ai Red Devils: "C'è ancora un grande punto interrogativo".

Grande protagonista nel 4-0 con il quale il ha travolto ieri il di Frank Lampard nella prima stagionale di Premier League, Paul Pogba non ha però ancora chiuso definitivamente le porte a una sua possibile partenza nelle prossime settimane.

In campo il francese ha deliziato i tifosi dei Red Devils con due sublimi assist per Rashford prima e James poi, finendo invece per porli in agitazione quando nel post-partita si è presentato davanti ai microfoni di 'RMC Sport'.

"Sono sempre felice quando gioco a calcio perchè faccio quello che amo. È il mio lavoro. Darò il meglio di me ogni volta che sarò su un campo di gioco. Sappiamo che si sono dette tante cose su di me, il futuro ci dirà. C'è ancora un grande punto interrogativo ma come ho detto ora sono a Manchester e mi diverto con i miei compagni di squadra. Voglio vincere sempre ogni partita e dare il massimo".

Parole che non escludono dunque una sua partenza da qui alla fine del mercato, soprattutto con possibili destinazioni spagnole o italiane. Pogba resta infatti un grande obiettivo di mercato del , con anche la che nelle scorse settimane gli ha mandato messaggi d'amore attraverso qualche dichiarazione di Maurizio Sarri.

Resta dunque da definire quale sarà il futuro del centrocampista francese. I tifosi del Manchester United intanto se lo godono, sognando di poterlo trattenere a Old Trafford.