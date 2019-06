Calciomercato Lazio, Durmisi nel mirino del Marsiglia: chieste informazioni

Riza Durmisi è il terzino sinistro che piace al Marsiglia: il club francese ha sondato il terreno per il giocatore della Lazio.

Dopo la scelta di non riscattare Romulo dal Genoa, in casa viene registrato il sondaggio del per Riza Durmisi, terzino sinistro classe '94 che in questa stagione ha collezionato 19 presenze tra campionato e coppe.

Secondo quanto riferito da 'L'Equipe', il club francese ha chiesto informazioni ai biancocelesti per il giocatore danese: da tempo l'ex allenatore Rudi Garcia chiedeva un nuovo terzino sinistro, ruolo attualmente occupato solamente da Jordan Amavi.

Spesso nel corso della stagione l'ex è stato costretto a spostare a sinistra il terzino destro Hiroki Sakai: da qui la neccessità di colmare la lacuna di una rosa che va però prima sfoltita.

Il bilancio in rosso del club impone infatti alla dirigenza di fare cassa prima di dare l'assalto a Durmisi, valutato circa 4 milioni di euro e con un contratto che scade a giugno 2023.