Calciomercato Lazio, Romulo non riscattato dal Genoa: "Scelta difficile da comprendere"

Romulo non verrà riscattato dalla Lazio. Il giocatore ha così commentato su Instagram: "Le scelte vanno rispettate anche se difficili da comprendere".

Non c'è la nel futuro dell'italo-brasiliano Romulo, che per metà della stagione 2018-2019 ha vestito la maglia dei biancocelesti pur essendo di proprietà del .

La società biancoceleste ha infatti deciso di non esercitare il diritto di riscatto previsto dal contratto di prestito ed in questo modo il giocatore farà ritorno in Liguria.

Una decisione che è stata così commentata dal diretto interessato sui social network, precisamente su Instagram.

"Le scelte vengono fatte e devono essere rispettate, anche se sono difficili da comprendere!!! Comunque devo solo ringraziare tutti, ma principalmente i miei compagni ed i tifosi laziali per quanto vissuto in questi mesi!!! FORZA LAZIO!!!!".

Nella sua esperienza in biancoceleste per Romulo in campionato un totale di 10 presenze.