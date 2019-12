Calciomercato Juventus: Tonali obiettivo caldo per l’estate

La Juventus, in vista dell’estate, lavora per assicurarsi un prospetto a centrocampo. Obiettivo principale: Sandro Tonali del Brescia.

Lungimiranza. Parola chiave per la , abituata a programmare per tempo le mosse del domani. E se l’attualità vede la Signora assoluta protagonista in tutte le competizioni, in chiave progettuale arrivare prima degli altri rappresenta sempre la chiave vincente. Lo sa bene il responsabile dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici, pronto a tuffarsi con convinzione sulla linea verde.

Perché assicurarsi Sandro Tonali, infatti, significherebbe puntare concretamente su un potenziale campione. Non un nome a caso, affatto. La Signora ha messo da tempo gli occhi sul 19enne centrocampista lombardo, destinato a compiere il grande salto al termine della stagione corrente. Musica per le orecchie del patron del , Massimo Cellino, proiettato a ottimizzare al massimo una cessione ancora tutta da pianificare. Valutazione embrionale: 45-50 milioni.

La , seppur a fuoco lento, va avanti. Nei programmi degli uomini della Continassa, in vista del mercato estivo, c’è la volontà di assicurarsi un mediano di prospettiva. Insomma, ripetere quanto proposto con Rodrigo Bentancur, preso dal Boca Juniors e diventato – specialmente sotto lo sguardo attento di Maurizio Sarri – un punto di forza a tutti gli effetti.

La concorrenza, certamente, non manca. A partire da quella caratterizzata dai top club nostrani, passando per le inevitabili sirene estere. Ma la Juventus su Tonali ha le idee chiare e, per questo motivo, non intende farsi beffare.

Trovare la quadra con Cellino, si sa, non rappresenta una missione semplice. Proprio come sottolineato nitidamente dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso presidente delle Rondinelle alla “Gazzetta dello Sport”:

“Se Sandro accetta di restare sono pronto a un grande sacrificio economico per rinnovare il contratto. Sta a lui decidere: sappia che qui può continuare a divertirsi, me se va in una grande rischia di non giocare. L’agente e i genitori mi chiedevano di questa quotazione da 50 milioni. Ho risposto che per me ne vale 300, vale a dire che non voglio venderlo”.

È il momento delle decisioni, nel breve e lungo termine. Con la Juve chiamata a prendere una decisione su Emre Can, poco felice – eufemismo – di come stia procedendo la sua avventura sotto la Mole. Poi, occhi puntati sul rinnovo di Blaise Matuidi. Per un reparto destinato a essere ritoccato sensibilmente, con Tonali sempre più nel mirino dei campioni d’ .