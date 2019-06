Calciomercato Juventus, Rabiot dice sì: 7 milioni più bonus

Juventus vicinissima ad Adrien Rabiot: il francese accetta la proposta contrattuale dei bianconeri, possibile fumata bianca nel weekend.

Archiviata la presentazione del nuovo allenatore, Maurizio Sarri, la si prepara ad accelerare sul fronte mercato giocatori. E dopo aver ufficializzato – da diverso tempo – l’arrivo di Aaron Ramsey a parametro zero, con le stesse modalità i bianconeri potrebbero presto assicurarsi un’altra pedina di assoluto livello: Adrien Rabiot .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L’ormai ex centrocampista del è ormai entrato nell’ordine delle idee di accettare il contratto pluriennale – da 7 milioni netti a stagione più bonus – propostogli dalla .

Un’operazione curata in prima persona dal ds Fabio Paratici, che anche nelle ultime ore ha avuto modo di confrontarsi direttamente con la mamma-agente Veronique. Insomma, colloqui costanti e proficui che dovrebbero portare rapidamente alla fumata bianca. Magari, in termini di risposta, già entro il weekend. Sebbene Madama non abbia fretta, in quanto sicura dell’offensiva sferrata.

A un passo dal nelle puntate precedenti, Rabiot sarebbe rimasto molto colpito dal pressing bianconero. E, per questo motivo, la precedenza è andata agli uomini della Continassa. Che, comunque, vanno avanti anche sul fronte Paul Pogba. Un affare difficile, certo, ma non impossibile e soprattutto che non coinvolge direttamente il fu numero 25 del Psg.

La Juve, infatti, lavora anche per sfoltire il reparto. Tutte le strade, nonostante il rinnovo fino al 2021, portano alla cessione di Sami Khedira: ancora tutta da studiare, ma decisamente nell’aria. E, considerando il cambio di guida tecnica, occorrerà monitorare anche quanto accadrà attorno a Blaise Matuidi, giocatore poco sarriano.

Paratici, in occasione della prima conferenza stampa targata MS, non ha smentito la traccia che porta a Rabiot: “E’ un buon calciatore, stiamo facendo la nostra corsa” . Parole che possono significare tutto e niente, ma che confermano come i campioni d’ abbiano deciso di giocarsi le loro carte. Presto, quindi, la risposta definitiva: con la Juve sempre più ottimista affinché sia positiva.