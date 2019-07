Calciomercato Juventus, Higuain non resta: la Roma ci prova

La Juventus ha confermato all'entourage di Higuain di non voler più puntare sul Pipita: resiste, intanto, il sondaggio della Roma.

Una volta definito l'acquisto di Matthijs De Ligt, sempre più vicino al trasferimento in , per la inizierà una nuova fase del mercato: fatta di cessioni e, soprattutto, di ingaggi roboanti da tagliare. E tra i vari giocatori con la valigia in mano, indubbiamente, c'è Gonzalo Higuain.

Non riscattato dal , l'argentino difficilmente rimarrà alla Continassa. A tal proposito, infatti, la dirigenza bianconera avrebbe già comunicato la decisione all'entourage del Pipita. Un contatto telefonico schietto e sincero, che mette quindi a tutti gli effetti la punta albiceleste sul mercato.

Al di là del feeling speciale con Maurizio Sarri. Al di là delle recenti parole postate su Twitter dal fratello-agente Nicolas. Insomma, i campioni d'Italia la loro decisione l'hanno presa e non sembrano orientati a cambiarla.

Vuoi perché Higuain deve ancora percepire due anni di contratto a 7.5 milioni netti a stagione, vuoi perché a - in termini di punta centrale - vogliono puntare su Cristiano Ronaldo. Il tutto, magari, portando avanti la suggestione targata Mauro Icardi, sempre più in uscita dall' .

Higuain, dunque, è chiamato a trovarsi un'altra collazione: ancora tutta da scoprire. La , per esempio, farebbe carte false pur di portare il Pipita alla corte di Paulo Fonseca. Per l'appunto, la dirigenza giallorossa ha avuto modo di approndire la questione con Madama nell'ambito della trattativa che ha portato allo scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini.

Una chiacchierata embrionale sfociata, tuttavia, nel placet zebrato. In definitiva, la ha dato l'autorizzazione ai capitolini di trattare direttamente con Higuain, che però al momento non sarebbe convintissimo.

Non c'è fretta. La Vecchia Signora, dall'alto dell'ottimo rapporto consolidato con la Roma, si è messa a completa disposizione del club di James Pallotta. Certo, qualora Higuain entrasse nell'ordine delle idee di passare alla Roma andrebbero studiate formula e cifre, ma complessivamente l'intesa - in chiave società - non dovrebbe rappresentare un grosso problema.

Resta, al momento, la ferrea posizione intrarpresa dalla Juve: via Higuain, via Mario Mandzukic. Due partenze per far respirare il monte ingaggi, due partenze per preparare l'assalto a un nuovo colpo offensivo.