Calciomercato Juventus, Higuain con le valigie: ipotesi Atletico Madrid

Rientrato dal prestito al Chelsea, Higuain può salutare subito la Juventus per tornare in Liga: piace all'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone.

Possibile ritorno in per Gonzalo Higuain . Terminato il suo prestito al e rientrato alla , l'attaccante argentino potrebbe ora fare nuovamente le valigie per volare in , direzione Madrid.

'Tuttosport' riporta infatti un'indiscrezione di Diego Borinsky, giornalista argentino che ha affermato che la prossima squadra del 'Pipita' potrebbe essere l' . Un'operazione che potrebbe concretizzarsi da un momento all'altro e che permetterebbe così a Higuain di iniziare una nuova avventura in una squadra che farebbe di lui la vera superstar.

Chiuse le porte a un futuro in con una maglia diversa da quella della Juventus, come affermato ieri dal fratello e agente Nicola , per l'argentino resta invece aperto un traferimento in un campionato diverso dalla .

Ecco allora che un ritorno in Liga, dove Higuain ha già militato tra il 2007 e il 2013 con la maglia del , potrebbe rivelarsi la soluzione perfetta per il giocatore.

Qui troverebbe infatti un allenatore come Diego Pablo Simeone che non ha mai nascosto la sua ammirazione per il connazionale, deciso a fare di lui il nuovo perno dell'attacco dei colchoneros dopo la decisione di Antoine Griezmann di lasciare la squadra.

Una nuova sfida per un giocatore alla ricerca del riscatto, dopo la deludente stagione appena trascorsa tra e Chelsea. Una scommessa intrigante per un club ambizioso come l'Atletico Madrid, che, dopo aver riportato nella capitale spagnola Alvaro Morata, ora potrebbe riprovarci con un altro ex Chelsea.