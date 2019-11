Calciomercato Juventus, Ferran Torres obiettivo: osservatori in azione

La Juventus segue da vicino la crescita del 19enne esterno offensivo del Valencia, osservato anche tra le fila dell'Under 21 spagnola.

Programmazione. Parola chiave per la , abituata ormai a pianificare qualsiasi mossa: in campo e fuori. Giorni intensi per gli 007 bianconeri, sparsi nel mondo a visionare i talenti che vanno per la maggiore. E tra questi, sembre più in auge, c'è Ferran Torres, esterno d'attacco di proprietà del .

Classe 2000, numeri interessanti e, soprattutto, una clausola rescissoria da 100 milioni. Musica per le orecchie del club iberico, pronto a effettuare - in chiave progettuale - una possibile cessione corposa. Ma senza sottovalutare l'attuale scadenza contrattuale targata 30 giugno 2021.

Eppure, nonostante una strada non propriamente in discesa, la Vecchia Signora non sembrerebbe maturare particolari titubanze. Ma c'è di più. C'è, ad esempio, che gli osservatori della hanno avuto modo di visionare Ferran Torres anche nell'ultima partita giocata dalla Under 21, con annesso 3-0 rifilato alla Macedonia.

Insomma, l'interesse c'è ed è datato, in quanto i campioni d' seguono questo gioiellino da parecchio tempo. Tutto, ma proprio tutto, verterà sul prezzo del cartellino. A cifre proibitive, infatti, Madama non entrerà in gioco. Autore in stagione di 14 presenze e 2 goal con il Valencia, Ferran Torres nelle ultime uscite ha saputo sfruttare le possibilità concessegli da Albert Celades, tecnico subentrato a Marcelino. Risposte da predestinato, vedi le reti segnate contro e Granada.

La Juventus continuerà a valutare da vicino i progressi del talentino di Foios. Il tutto, monitorando le mosse dei competitor europei. Per un nome che, tra qualche mese, per i bianconeri potrebbe diventare a tutti gli effetti un obiettivo.