Calciomercato Juventus: Douglas Costa vuole rilanciarsi in bianconero

La Juventus ha apprezzato l'atteggiamento di Douglas Costa, sbarcato alla Continassa in anticipo per rilanciarsi con la casacca bianconera.

Si riparte dalle parole di Maurizio Sarri: "Douglas Costa è un top player inespresso". E si riparte dall'atteggiamento del brasiliano che, pur di tenersi stretto il posto alla , è sbarcato alla Continassa con dieci giorni d'anticipo.

Comportamento, questo, particolarmente apprezzato dalla dirigenza bianconera. Che continua a vedere il tuttofare offensivo verdeoro come un assoluto punto di forza. Il resto, il grosso, spetterà proprio all'allenatore toscano.

Premessa: un profilo come Douglas Costa farebbe comodo a tanti squadroni europei. Detto ciò, i campioni d' - al momento - non hanno ricevuto nessuna offerta ufficiale. Vuoi perché l'ultima stagione proposta del numero 11 zebrato è stata delle più negative, vuoi perché la non è solita proporre i suoi campioni.

Insomma, i presupposti per andare avanti insieme sembrerebbero esserci tutti. L'ex , inoltre, può giocarsi la carta duttilità: 4-3-3 o 4-2-3-1 sono due sistemi di gioco che valorizzano, eccome, il potenziale del giocatore sudamericano. Uno che quando è in giornata diventa pressoché immarcabile.

Serve, però, la continuità. Ingrediente fondamentale per fare la voce grossa ripetutamente. Musica per le orecchie di Sarri, pronto a esaltare Douglas Costa in un contesto tattico ancora tutto da scrivere.

Non è un caso, quindi, che gli ultimi contatti tra la Juve e l'entourage del brasiliano abbiano tracciato una linea in chiave permanenza. In definitiva, non dovrebbero emergere spiacevoli sorprese. La Signora, in termini di attitudine, attendeva un segnale forte e inequivocabile. E l'ha ottenuto.

"Ho altri tre anni di contratto e sono convinto di restare - così Douglas Costa nei giorni scorsi a Capo Verde -. Ora è tutto nuovo, dunque resto. Non conosco personalmente Sarri, ma l'ho visto lavorare a . Con lui faremo grandi cose". Appunto, ora è tutto nuovo.