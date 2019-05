Calciomercato Juventus, Cuadrado pedina di scambio per Chiesa

La Juventus potrebbe inserire Juan Cuadrado per arrivare a Federico Chiesa: sarebbe un ritorno in viola per il colombiano.

Incredibile ma vero, la non è ancora certa della salvezza a due giornate dalla fine del campionato: pratica da chiudere contro il già alla prossima giornata, grazie magari a uno o più goal di Federico Chiesa.

Segui Parma-Fiorentina in diretta streaming su DAZN

Il figlio d'arte è il gioiello più richiesto dalle big italiane: l' con Marotta ha intenzione di sbaragliare la concorrenza offrendo 45 milioni e due contropartite, proposta simile a quella della che ha un asso nella manica da sfruttare.

Secondo quanto riportato da 'Il Corriere di ', Paratici potrebbe giocarsi la carta Juan Cuadrado per abbassare l'esborso economico (i viola chiedono non meno di 80 milioni): quello del colombiano sarebbe un ritorno gradito dopo i due anni e mezzo passati a Firenze con ottimi risultati tra l'estate 2012 e il gennaio 2015.

L'articolo prosegue qui sotto

Cuadrado è uno dei quattro giocatori di primo piano in scadenza di contratto nel 2020: Chiellini dovrebbe a breve ricevere un'offerta per il rinnovo, zero problemi per quanto concerne anche Matuidi e, soprattutto, Kean, pronto a firmare fino al 2024.

In un sol colpo la Juventus si metterebbe in casa uno dei giovani in rampa di lancio del nostro calcio e si 'sbarazzerebbe' di un giocatore di 31 anni che in stagione è rimasto fuori per quattro mesi a causa di una lesione del menisco esterno.

La valutazione di Cuadrado si attesta sui 25-30 milioni e per lui c'è da registrare l'interesse delle inglesi e e delle spagnole e . Senza dimenticare l'Inter, pretendente di rilievo da superare nella corsa a Chiesa. Intrecci di mercato difficili da sciogliere.