Calciomercato Inter, Marotta fa sul serio per Chiesa: 45 milioni più due contropartite

L'Inter spinge sull'acceleratore per strappare Chiesa alla Fiorentina: Karamoh e Vanheusden i giocatori che Marotta vuole inserire nella trattativa.

È il momento di fare sul serio. Questo quello che stanno sicuramente pensando Giuseppe Marotta e tutta l' . A due gare dal termine del campionato e con una qualificazione alla prossima ormai a un passo, i nerazzurri possono iniziare a spingere sull'acceleratore anche sul fronte mercato.

L'obiettivo numero uno resta quello di portare Federico Chiesa a Milano, superando così la concorrenza della e mandando un segnale diretto ai rivali bianconeri in vista della prossima stagione.

Da tempo sulle tracce del gioiello più prezioso in casa , l'Inter avrebbe già pronto un pacchetto per provare a convincere i viola a lasciar partire il giocatore. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', l'idea dei nerazzurri sarabbe quella di abbassare a 40/45 milioni di euro la richiesta economica della Fiorentina (che oggi ne vuole 80), inserendo nella trattativa delle contropartite tecniche.

Nello specifico, a percorrere la tratta che porta da Milano a Firenze potrebbero essere Yann Karamoh, in rientro dal prestito al , e Zinho Vanheusden, di ritorno dallo Standard Liegi. Operato al ginocchio sinistro, il difensore classe 1999 dovrebbe però recuperare pienamente entro il settembre prossimo.

Questa l'offerta con la quale Marotta spera dunque di convincere la Fiorentina a intavolare una seria trattativa che possa portare all'esito che tutti i tifosi nerazzurri sperano: l'approdo di Federico Chiesa all'Inter. A giocare a favore del club milanese potrebbe essere poi l'eventuale arrivo di Antonio Conte sulla panchina, visto il suo grande appeal anche nei confronti dei giocatori.