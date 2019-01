Calciomercato Juventus, Allegri annuncia: "Spinazzola resta"

Allegri annuncia la permanenza di Spinazzola e consiglia ancke a Kean di restare alla Juventus: "Gli ho parlato, deve crescere". Darmian può saltare.

Non ci saranno movimenti in uscita alla Juventus durante questo calciomercato di gennaio. A escludere definitivamente le possibili cessioni di Kean e soprattutto Spinazzola è stato infatti Massimiliano Allegri, intervistato in zona mista al termine della partita contro il Chievo.

Il tecnico bianconero ha annunciato la permanenza di Spinazzola che nelle ultime ore sembrava essersi riavvicinato al Bologna ma alla fine, secondo 'Sky Sport', avrebbe deciso di restare alla Juventus fino al termine della stagione.

"Spinazzola è un giocatore della Juventus e rimane alla Juventus".

Il mancato trasferimento di Spinazzola al Bologna dovrebbe escludere il possibile arrivo di Darmian, sul quale peraltro nelle ultime ore c'è da registrare un timido sondaggio dell'Inter.

L'ex terzino del Torino sarebbe tornato volentieri in Italia e i bianconeri avevano trovato un accordo di massima col Manchester United per il prestito con diritto di riscatto, ma il no di Spinazzola al Bologna ha bloccato tutto.

Infine Allegri intervistato da 'Sky Sport' lunedì sera ha blindato anche Moise Kean consigliando al ragazzo, subentrato nel finale contro il Chievo, di restare alla Juventus per crescere ancora.

"Ho parlato stamattina con lui. Capisco la curiosità, è giovane e fa goal, ma deve imparare a muoversi, a portare e scambiare palla. Deve crescere alla Juventus, troverà spazio quest’anno e ancora di più l’anno prossimo. La sua crescita deve essere alla Juve, sbaglierebbe ad andare via".