Calciomercato Juventus, Darmian bloccato: accordo col Manchester United

Spinazzola può andare al Bologna, la Juventus ha trovato l'accordo con il Manchester United per il prestito con diritto di riscatto dell'ex granata.

La Juventus ha trovato l'accordo con il Manchester United per Matteo Darmian: in caso di partenza di Spinazzola in direzione Bologna, l'ex terzino del Torino può arrivare in bianconero in prestito con diritto di riscatto. Le cifre dovrebbero aggirarsi attorno a un esborso immediato di 3 milioni. Il 29enne laterale lombardo è legato ai Red Devils fino al 2020.

