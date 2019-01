Calciomercato Inter, Robben a costo zero? Marotta fiuta il colpo

Il nuovo amministratore delegato dell'Inter ha cominciato a raccogliere informazioni su Arjen Robben, prossimo ai 35 anni e in scadenza a giugno.

La nuova Inter di Marotta ha cominciato a strutturare il calciomercato invernale e, soprattutto, quello estivo. Vi abbiamo raccontato di come i nerazzurri abbiano ormai messo le mani su Diego Godin. Ma non sarà l'unico colpo a parametro zero, probabilmente.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, ci sono molti giocatori che l'Inter sta seguendo, i cui contratti scadono tutti a fine stagione. Il più allettante è sicuramente Arjen Robben, che ha già annunciato l'addio al Bayern Monaco a fine stagione.

Per qualità e tecnica, Arjen Robben non è secondo a nessuno al mondo, ma all'alba dei suoi 35 anni diventa comunque un acquisto rischioso per una squadra come l'Inter, soprattutto perché l'ingaggio non sarà certo dei più bassi. Attualmente guadagna 4 milioni e mezzo al Bayern.

Fino a questo momento Robben ha giocato 9 partite in Bundesliga e 15 in generale in tutta la stagione. La fragilità è infatti il suo più grande difetto, già in passato ma adesso, fisiologicamente, ancora di più.

Marotta comunque ci sta pensando seriamente e, oltre a lui, possiede una lista della spesa fatta da altri giocatori in scadenza come Hector Herrera, Darmian e Valencia (gli ultimi due entrambi del Manchester United).