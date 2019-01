Calciomercato Inter, clamorosa idea Dybala in caso di rottura con Icardi

Secondo 'Tuttosport', Marotta potrebbe lanciare l'affondo su Dybala in caso di rottura con Mauro Icardi. Tanti ostacoli, al momento è uno scenario.

Il mancato rinnovo di Mauro Icardi sta diventando un vero e proprio caso all'Inter. Per tanti motivi. Intanto perché l'argentino è il Capitano della squadra e questa non è una situazione facile da gestire, poi perché in questa settimana c'è stata anche la pesante multa per il ritardo alla ripresa degli allenamenti e lo sfogo proprio di Icardi su Instagram.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

Mauro Icardi si è spinto addirittura a dire: "Il mio rinnovo ci sarà quando l'Inter mi sottoporrà un'offerta corretta e concreta". Non sono parole che possono rendere felici i dirigenti nerazzurri, che la loro proposta al giocatore l'hanno fatta già, ritenendola congrua. E soprattutto, come si è già capito nel giro di poche settimane, da quando c'è Marotta all'Inter non si tolleranno questo tipo di atteggiamenti.

Ecco perché secondo quanto riportato da 'Tuttosport', ci potrebbe essere un clamoroso scenario all'orizzonte. La rottura con Icardi a questo punto è una delle opzioni sul tavolo, anche se il presidente Zhang si è detto ottimista sul trovare l'intesa per il rinnovo. E, nel caso di separazione con il Capitano, mediante pagamento della clausola da 110 milioni di euro, l'Inter dovrà trovare un sostituto e disporrebbe di una forza economica non banale.

A questo punto entra in scena Marotta, che potrebbe pensare di lanciare l'assalto a Paulo Dybala, pallino che lui stesso ha portato alla Juventus, strappandolo all'Inter. Ovviamente ci sono mille ostacoli di fronte un'idea del genere, ma questo è al momento, solo uno scenario.

La Juventus dovrebbe ritenere Paulo Dybala cedibile sul calciomercato estivo, cosa che non è per nulla impossibile, soprattutto di fronte ad un'offerta congrua, e decidere di cedere un giocatore così ad una rivale storica. Ci sarà da valutare il prezzo del suo cartellino, che non sarà inferiore ai 130 milioni di euro, valutando l'età del giocatore e i prezzi che ormai girano in Europa. Per ultimo, ma non in ordine di importanza, bisognerà verificare la volontà della Joya di sbarcare all'Inter. Discorsi che per il momento è impossibile chiarire.

Insomma, si tratta solo di un'idea balenata nella testa di Marotta. Nata anche dal fatto che l'Inter la prima punta la possiede già in casa, quel Lautaro Martinez che proprio per 'colpa' di Icardi sta trovando poco spazio. Dybala andrebbe a sposare perfettamente le sue caratteristiche, formando un'altra coppia tutta argentina...