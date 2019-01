Rebus Icardi-Inter, Zhang e Marotta: "Parleremo del rinnovo"

La situazione di Mauro Icardi sta tenendo banco in casa Inter ormai da diversi giorni: il gelo sul fronte rinnovo viene sciolto da Beppe Marotta , che prova a tranquillizzare i tifosi annunciando un nuovo incontro con il capitano nerazzurro.

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', il nuovo dirigente nerazzurro si mostra sicuro sulla spinosa situazione con l'argentino.

Non si sbilancia troppo Marotta dopo le parole dello stesso Icardi, che aveva lanciato un chiaro messaggio alla società sulle cifre dell'eventuale accordo.

Anche il presidente Steven Zhang è intervenuto sulla questione, cercando di portare il sereno.

"Mauro è il nostro capitano, presto ci incontreremo e parleremo del suo contratto . Stanno uscendo tante cose sui giornali, ma alcune non sono vere. Non stiamo avendo discussioni col giocatore, è molto professionale ed è tutto ok".

Il patron nerazzurro si è poi soffermato sul mercato nerazzurro in questa finestra invernale.

"Stiamo lavorando, è tutto ok; se ci saranno occasioni le coglieremo. Il mercato di gennaio è particolare e non da top player , non presenta grandi opportunità. La nostra squadra è forte, stiamo lavorando per migliorare la condizione fisica dei nostri. Lavoriamo per vedere se ci sono giovani talenti giusti da portare qui".