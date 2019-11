Calciomercato Fiorentina, Strootman idea per il centrocampo

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi per il suo centrocampo: alle opzioni De Paulo e Berge, si aggiunge la suggestione Strootman.

Quello che sta vivendo la è un momento non semplice. Il 5-2 con il quale è stata travolta dal , ha riaperto il dibattito sul reale valore della rosa gigliata, ma anche sulla posizione di Vincenzo Montella.

Se il tecnico viola per il momento resta saldo al suo posto, la società già potrebbe essersi proiettata sulla sessione invernale di calciomercato.

Quello della Fiorentina è un gruppo di giocatori numericamente ristretto e che dal punto di vista qualitativo non sembra attrezzato per poter raggiungere una qualificazione europea, gennaio tuttavia potrebbe dare una mano.

Una delle priorità sarà puntellare il centrocampo. Tolti i titolarissimi, Montella non ha molte altre opzioni sulle quali poter puntare e quindi si cercheranno elementi in grado di far fare un saldo di qualità ad un reparto estremamente importante. Tra i nomi che si sono fatti nelle ultime ore, spiccano quelli di De Paul (che l’ valuta 35 milioni di euro) e di Berge del , ma ne è spuntato anche uno nuovo: quello di Kevin Strootman.

Se i primi due sono vecchi pallini della Fiorentina, tanto che già in estate sono stati fatti dei tentativi per portarli a Firenze, l’olandese un’idea forse più praticabile.

Accostato anche a ed , l’ex giocatore della conosce ovviamente già alla perfezione la e garantirebbe un’importante iniezione di classe, oltre che di esperienza.

Per Strootman, 29 anni, si potrebbe intavolare con il anche una trattativa in prestito, cosa questa che renderebbe il discorso certamente più in discesa.