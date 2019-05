Calciomercato Atletico Madrid, Vietto passa allo Sporting Lisbona: c'è l'annuncio

Lo Sporting Lisbona ha annunciato l'acquisto di Vietto dall'Atletico Madrid per 7,5 milioni: i colchoneros manterranno il 50% del suo cartellino.

Un volo da Londra a Lisbona, passando per Madrid. È quello che prenderà Luciano Vietto, nuovo giocatore dello . Rientrato all'Atletico del Cholo Simeone dopo l'anno in prestito al , il centravanti argentino continuerà ora la propria carriera in .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ad annunciarlo è stato lo stesso Sporting attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, con il club che ha così reso noto l'accordo trovato con l' sulla base di un'offerta da 7,5 milioni. I colchoneros manterranno però il 50% del cartellino del giocatore.

Autore di 1 goal e 4 assist in 22 partite stagionali, Vietto non è riuscito ad evitare la retrocessione del Fulham in questa annata, chiudendo così negativamente la sua prima esperienza in Premier League. Ora ripartirà dalla Primeira .