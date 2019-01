Calciomercato Atletico Madrid, accordo per l'ex Inter Telles

L'Atletico Madrid ha trovato l'accordo con gli agenti di Alex Telles per il suo trasferimento dal Porto in estate. All'Inter fu un flop.

Alex Telles giocherà con tutta probabilità nell'Atletico Madrid la prossima stagione. I Colchoneros hanno già ottenuto il sì del calciatore.

Secondo quanto appreso da Goal, infatti, la dirigenza dell'Atletico ha trovato un accordo con l'entourage di Telles per il trasferimento a Madrid in estate.

L'Atletico sta ora lavorando per convincere il Porto a cedere il giocatore per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro della clausola rescissoria.

Il club portoghese non vorrebbe cedere Telles, ma non sta attraversando un gran momento sotto il profilo economico e alla fine potrebbe accettare l'offerta dell'Atletico per il terzino brasiliano, che in Italia non ha lasciato grandi ricordi.

Nel gennaio 2015 fu infatti acquistato in prestito oneroso dall'Inter (circa 1,3 milioni), ma le sue prestazioni non furono affatto convincenti e i nerazzurri deciserlo di non riscattarlo dal Galatasaray al termine della stagione.