Calciomercato, Armero trova subito squadra: ufficiale il passaggio al Guarani

Pablo Armero ha dimenticato il licenziamento dal CSA: per il colombiano nuova avventura in Brasile al Guarani, club di seconda serie.

Continuerà in la tormentata carriera di Pablo Armero: l'ex terzino di e è fresco di licenziamento dal Centro Sportivo Alagoano, che ha deciso di interrompere il rapporto dopo aver scoperto una scappatella in un bar la notte precedente una gara di campionato.

A una settimana di distanza dall'accaduto, il colombiano ha già trovato una nuova destinazione: nella Serie B brasiliana al Guarani, club attualmente diciottesimo dopo sei giornate in cui ha totalizzato cinque punti. Firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2019.

CONTRATAÇÃO | O Guarani concretizou na tarde desta quarta-feira (29) a contratação do colombiano Pablo Armero, que estava no CSA. O experiente lateral-esquerdo chega ao Bugre com contrato até o final do ano. Confira como foi a chegada! https://t.co/ykg5n41T18 pic.twitter.com/qzHTdYdJqq — Guarani FC (@oficialguarani) May 29, 2019

Con la sua esperienza, Armero proverà a risollevare le sorti del 'Bugre' per raggiungere una tranquilla salvezza e, chissà, magari tentare la scalata verso la massima serie appena persa per un comportamento non da professionista serio.