Il calcio piange Freddy Rincon: l'ex attaccante del Napoli si è spento a 55 anni

Lutto nel mondo del calcio: è venuto a mancare a 55 anni Freddy Rincon, leggenda della Nazionale colombiana ed ex attaccante del Napoli.

Ad annunciarlo è stata la Federazione calcistica colombiana attraverso un comunicato ufficiale.

“La FCF è profondamente addolorata per la per la morte di Freddy Eusebio Rincón Valencia e vuole mandare un messaggio di incoraggiamento alla sua famiglia, agli amici e ai parenti in un momento così difficile”.

Considerato uno degli attaccanti colombiani più forti di sempre, Rincon ha preso parte a tre edizioni dei Mondiali e a tre edizioni della Copa America.

“La sua morte costituisce una grande perdita per la sua famiglia e i suoi amici, ma anche per il nostro sport. Ci mancherà e lo ricorderemo con grande affetto, rispetto e ammirazione”.

Rincon è stato vittima di un grave incidente stradale lo scorso 11 aprile. Ricoverato a Calì, le sue condizioni erano fin da subito parse molto critiche. Immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico, negli ultimi giorni non aveva dato segnai di miglioramento, tanto che anche gli ultimi bollettini parlavano di ‘evoluzione non favorevole’.

Approdato al Napoli nell’estate del 1994 dopo essere imposto come uno degli attaccanti più prolifici del Sudamerica, in Italia ha vissuto una sola stagione scandita da sette goal in ventotto partite. Nel corso della sua lunga carriera ha vestito anche altre maglie prestigiose come quelle di Real Madrid, Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro.

Tra i protagonisti della ‘generazione d’oro’ del calcio colombiano, con la sua Nazionale ha totalizzato ottantaquattro presenze tra il 1990 ed il 2001 e diciassette reti.