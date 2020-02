Calcio in tv oggi 13 febbraio: Milan-Juventus, Coppa Italia di Serie C e Copa Libertadores

Il big match di Coppa Italia Milan-Juventus, la Copa Libertadores e la Coppa Italia Serie C: le gare in tv oggi su Rai, DAZN ed Eleven Sports.

Il palinsesto televisivo di oggi, giovedì 13 febbraio, ha nel big match - l'evento calcistico più importante. La semifinale di andata di Coppa sarà trasmessa dalla Rai su Rai Uno.

Nella nottata italiana andrà inoltre in scena la sfida di Copa Libertadores Atletico Tucumán-The Strongest, valevole per il Secondo turno di qualificazione. La sfida, come tutta la competizione, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

Completa il palinsesto calcistico del giovedì la semifinale di ritorno della di Serie C, che vedrà opposti al Massimino il Catania e la Ternana e sarà trasmessa dalla piattaforma web Eleven Sports.

Il programma delle partite in oggi