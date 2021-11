Cosa significa 'calcio' e perchè lo sport si chiama così

Semplicemente lo sport più visto al mondo. Lo sport di squadra più facile di tutti, che può essere giocato ovunque, in ogni parte del globo. Il gioco del calcio ha diversi nomi, a seconda di lingua, paese, nazionalità, ma difficilmente c'è qualcuno che non sa di cosa di cosa si parla.

Anche davanti ad un mancato interesse per il calcio professionistico, tutto il mondo, o quasi, ha avuto a che fare con tale sport, praticandolo, guardandolo, sentendone parlare da chi lo ha come ossessione o massimo interesse nella vita di tutti i giorni. Ma cosa significa 'calcio'?

Si dà per scontato lo sport, il pallone, la porta, i giocatori e tutte le sue regole, ma la base di tutto sta nel significato, nell'etimologia della parola. 'Calcio' in italiano, ma anche futbol in spagnolo, football in inglese, fußball in tedesco, サッカー in giapponese.

COSA SIGNIFICA CALCIO?

Nello specifico, la parola 'calcio' deriva dal latino 'calx'. Questa significa calcagno o tallone, ma anche l'intero piede. La sua derivazione 'calciare' indica l'atto di colpire la palla col piede. Il gioco del calcio prende dunque il nome dalla parte del corpo con cui viene colpita maggiormente la palla durante una partita.

Nel tredicesimo secolo, in Toscana, era già praticato il Calcio storico fiorentino, composto da 27 giocatori e praticato a Piazza Santa Croce, una delle principali piazze di Firenze. Questo ricordava però più il rugby, almeno nei fondamentali, e non aveva il piede come principale strumento per colpire la sfera.

COME SI DICE CALCIO NELLE ALTRE LINGUE

Rispetto all'italiano 'calcio', nelle altre lingue il significato del nome dello sport più famoso al mondo è ancor più semplice. In inglese, del resto, si parla di 'football', letteralmente tradotto palla-piede (un simile nome si può vedere in Italia per un altro sport, la pallamano). In spagnolo si dice 'fútbol', in portoghese 'futebol'.

Si tratta di un calco semantico della parola football. Stesso discorso, ad esempio, per il mandarino, la lingua tradizionale cinese: 'zúqiú' è composto da 足 (zú - piede) e 球 (qiú - palla).

Un caso particolare è quello statunitense. Avendo chiamato un altro sport con il nome di football, hanno optato per soccer relativamente a quello europeo abbreviando association footbal.