Cahill saluta il Chelsea, gaffe Morata: "Complimenti per la tua carriera"

Alvaro Morata ha mandato un messaggio all'ex compagno Gary Cahill credendo che il giro d'onore al Chelsea fosse per il suo addio al calcio.

Finisce l'avventura di Gary Cahill con il , il difensore inglese ha salutato il pubblico di Stamford Bridge al termine della sfida vinta contro il : un giro d'onore interpretato male da Alvaro Morata, protagonista di una curiosa gaffe sui social.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'attaccante dell' ha mandato un messaggio all'ex compagno credendo che quella fosse la sua ultima partita da calciatore:

"Complimenti per la tua grandissima carriera! E' stato un onore giocare al tuo fianco".

A sottolineare la gaffe dell'ex ci ha pensato il connazionale Marcos Alonso, che ha scatenato l'ironia del web: "Fratello, guarda che mica si ritira".

L'articolo prosegue qui sotto

Una stagione complicatissima per Cahill, che ha collezionato solamente sette presenze in stagione: il difensore inglese ha manifestato tutto il suo malumore attaccando Maurizio Sarri, che non lo vede all'interno del suo progetto tecnico.

Da qui la decisione di lasciare i Blues dopo ben 289 gettoni: il saluto dei suoi tifosi ha però mandato in confusione Morata, che lo ha spedito 'in pensione' con qualche anno di anticipo.