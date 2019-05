Chelsea, Cahill contro Sarri: "Difficile avere rispetto per chi non ha rispettato alcuni di noi"

Cahill su Sarri: "E' difficile avere rispetto nei confronti di qualcuno che non ha rispettato chi ha vinto titoli con il Chelsea".

Nel edizione 2018-2019 non c'è stato spazio per il difensore inglese Gary Cahill, messo totalmente in disparte dal manager dei Blues Maurizio Sarri. Ed è proprio nei confronti dell'ex tecnico del che il diretto interessato, che a giugno dirà addio ai londinesi, si rivolge nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sports.

"E' stato un periodo terribile per me dal punto di vista personale. Quando andrò via dal Chelsea lo cancellerò dalla mia testa, il mio ultimo ricordo sarà la finale di della scorsa stagione".

Il centrale britannico rimprovera a Sarri di essere stato sempre costretto alla tribuna.

"E' stato molto difficile per me, dopo aver giocato con regolarità le scorse stagioni ed aver vinto tutto con il Chelsea, stare sempre in tribuna è qualcosa che non mi sarei aspettato".

E di non aver ricevuto alcuna spiegazione per queste continue esclusioni, situazione accadut anche ad altri elementi della rosa.

"So come funzionano le cose al club, ho un buon rapporto con tutti i giocatori e lo staff, eppure non sono mai stato preso in considerazione. Se non giochi per qualche partita non devi avere spiegazioni, ma se arrivi ad 8-9 devi spiegare cosa sta succedendo. Il manager invece non lo ha fatto. Vedo che ci sono anche altre situazioni ed atteggiamenti con giocatori che hanno vinto titoli con il Chelsea, non solo con me, non è giusto".

Un atteggiamento del genere non gli fa avere rispetto per coloro che si comportano in questo modo, ossia per lo stesso Sarri.