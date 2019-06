Buffon torna alla Juve? L'agente apre: "E' un'idea..."

Il procuratore del portiere non smentisce, Buffon può essere il secondo di Szczesny alla Juventus: "Se va in porto è un'operazione simpatica".

Dopo un solo anno a Parigi, lontano dalla sua , Gigi Buffon può fare ritorno in bianconero per vestire la maglia con cui ha giocato per quasi tutta la sua carriera. Alle indiscrezioni fanno infatti seguito le conferme da parte del suo agente, pronto comunque ad evidenziare come si tratti solamente di un'idea. Almeno per ora.

Intervistato da Sport Mediaset, l'agente di Buffon, Silvano Martina, ha infatti evidenziato come la Juventus stia realmente pensando al suo ex capitano come secondo portiere per la prossima stagione. Szczesny ancora primo e ruoli invertiti rispetto a due stagioni fa.

Nei prossimi giorni ci saranno novità importanti, ma intanto il seme è stato piantato

"Può darsi che i bianconeri abbiano pensato a lui nel caso parta Perin. Non c'è alcun accordo, vediamo quello che succede. Ora è solo un'idea, non avremmo mai pensato a un'eventualità di questo tipo".

Buffon attende solo una proposta da parte di Agnelli, Nedved e Paratici:

"Ha 42 anni ma sta ancora bene, gli piace giocare a pallone, mettersi a disposizione e alla prova. Se gli capiterà un'opportunità simile sicuramente la valuterà con piacere".

Martina ci tiene comunque a smentire una voce circolata nelle ultime ore:

"Ho sentito dire che Gigi sarà il giocatore più pagato della rosa dopo CR7. Sono stupidaggini. Se va in porto è un'operazione simpatica, però deve crescere la pancia prima di poter partorire il bambino".

Con l'addio al diverse squadre hanno messo nel mirino Buffon: dall' al , passando per il Fluminense e sopratutto il , diverse squadre hanno chiesto informazioni per capire la possibilità di portare Buffon in squadra ed avere un grandioso ritorno d'immagine. L'inserimento della Juventus potrebbe però riportare le cose al principio ed annullare una nuova avventura.