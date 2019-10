Brescia-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Brescia sfida la Fiorentina nel Monday Night dell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Eugenio Corini sfida la di Vincenzo Montella nel Monday Night dell'8ª giornata di . I lombardi hanno da recuperare la gara contro il , rinviata a mercoledì 18 dicembre per la morte del patron neroverde Giorgio Squinzi, e al momento si trovano al terzultimo posto con Sassuolo e a quota 6 punti con un cammino di 2 vittorie e 4 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I toscani, dopo un avvio stentato, sembrano aver trovato la giusta quadra e attualmente occupano il 9° posto con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ma con un successo potrebbero raggiungere il al 5° posto. Nei 18 precedenti fra le due squadre in Serie A in casa del Brescia prevalgono i pareggi, ben 9, a fronte di 5 affermazioni dei toscani e di 4 successi delle rondinelle.

Nelle ultime 18 partite fra le due formazioni in Serie A, i gigliati sono usciti sconfitti in un un'unica occasione il 21 aprile del 2002, quando al Rigamonti persero per 3-0 con un goal di Toni e una doppietta di Roberto Baggio. Per il resto sono arrivate 9 vittorie e 8 pareggi.

Se vorrà far punti, il Brescia dovrà prestare particolare attenzione sulle palle inattive: la Fiorentina è infatti al 1° posto in Serie A per reti segnate da palle inattive, ben 7 (3 su rigore e 4 da calcio d'angolo), oltre ad essere quella che ha realizzato più dribbling (91, almeno 12 in più di tutte le altre squadre).

Il bomber Alfredo Donnarumma, con 4 reti, è il giocatore più prolifico dei lombardi, il centrocampista Erick Pulgar invece è il miglior marcatore dei viola con 3 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BRESCIA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brescia-Fiorentina

Brescia-Fiorentina Data: 21 ottobre 2019

21 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BRESCIA-FIORENTINA

Brescia-Fiorentina si disputerà la sera di lunedì 21 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, è previsto per le ore 20.45. Sarà il 37° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Il posticipo del lunedì Brescia-Fiorentina sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Davide Polizzi, con il commento tecnico di Luca Pellegrini.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire la partita in diretta mediante Sky Go: su pc e notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

C'è inoltre l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Le condizioni di Balotelli tengono in ansia Corini e il Brescia: se SuperMario, alle prese con un fastidio al ginocchio per cui è stato sottoposto a terapie in settimana, non dovesse farcela, al suo posto giocherebbe Ayé in coppia con Alfredo Donnarumma. Per il resto non dovrebbero esserci novità nell'undici iniziale dei lombardi. A centrocampo Tonali sarà il regista, con Bisoli e Dessena ai suoi lati, mentre in difesa, davanti a Joronen, Sabelli agirà a destra, a sinistra si contendono una maglia Mateju e Martella e in mezzo Cistana affiancherà il venezuelano Chancellor. Ancora out per infortunio i vari Ndoj, Magnani, Torregrossa e Tremolada.

Squadra che vince non si cambia. Montella si appropria della celebre massima di Vujadin Boskov e dovrebbe riproporre la stessa Fiorentina che ha superato nella scorsa giornata l' . Fra i pali agirà Dragowski, davanti a lui una linea a tre con Milenkovic, German Pezzella e Caceres. A centrocampo Lirola e Dalbert saranno i due esterni, con Badelj regista e Pulgar e Castrovilli mezzali. In attacco, infine, l'esperto Ribery affiancherà Chiesa.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Al. Donnarumma.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.