Brasile, Neymar perde la fascia da capitano: Tite nomina Dani Alves

Il Brasile ha deciso di svestire Neymar della fascia da capitano a favore di Dani Alves: pesano i comportamenti tenuti ultimamente dal giocatore.

Neymar non è più il capitano del . Ad annunciarlo è stata nella notte italiana la stessa Nazionale verdeoro attraverso un comunicato ufficiale, nel quale è stato spiegato che toccherà a Dani Alves indossare la fascia nella prossima Copa America, in programma dal 14 giugno al 7 luglio.

La decisione è già stata comunicata nel weekend appena passato a entrambi i giocatori dal CT Tite, con Dani Alves che tornerà ufficialmente a essere il nuovo capitano del Brasile a partire dalla gara amichevole contro il del prossimo 6 giugno.

Scelto di affidare nuovamente la fascia a un giocatore esperto come l'ex , la decisione da parte della Nazionale brasiliana di svestire Neymar dei panni da capitano arriva dopo i gravi comportamenti tenuti dal giocatore nel corso degli ultimi mesi.

Squalificato per tre giornate dopo una lite con un tifoso nella finale di Coppa di persa dal suo ai calci di rigore contro il , Neymar nelle scorse settimane era stato anche sospeso dalla per aver insultato l'arbitro dopo la sconfitta dei parigini contro il .

Comportamenti che non si addicono a un capitano e che per questo motivo hanno portato Tite a scegliere di affidare nuovamente a Dani Alves il ruolo di leader massimo all'interno dello spogliatoio del Brasile.

Ereditata stabilmente la fascia al termine della Coppa del Mondo in , dove in molti si erano alternati nel ruolo di capitano, Neymar l'ha indossata per l'ultima volta nella gara vinta per 1-0 sul Camerun.