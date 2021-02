Braga-Roma dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma fa visita al Braga nell'andata dei sedicesimi di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

BRAGA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Braga-Roma

Braga-Roma Data: 18 febbraio 2021

18 febbraio 2021 Orario: 18.55

18.55 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo aver battuto l'Udinese in Serie A, la Roma torna a competere anche in Europa League. Scocca l'ora dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga. Il ritorno si giocherà giovedì prossimo, ovvero il 25 febbraio. Si tratta ovviamente del primo turno ad eliminazione diretta in questa Europa League, dopo la fase a gironi.

Questa sarà la prima sfida in una competizione europea tra queste due squadre; lo Sporting Braga ha perso la più recente di questo tipo contro squadre italiane (1-0 in casa del Milan nella fase a gironi della Coppa UEFA 2008/09).

Il Braga ha pareggiato le ultime due partite contro una squadra italiana in competizioni europee (l’Udinese nei preliminari di Champions League nel 2012/13, vinti ai rigori), dopo che non aveva mai terminato match con il segno “X” (tre vittorie e due sconfitte).

La Roma ha mandato in rete 10 giocatori in questa Europa League, meno solo dell’Arsenal (11).

ORARIO BRAGA-ROMA

Braga-Roma si giocherà giovedì 18 febbraio, con il calcio d'inizio fissato alle ore 18.55. Lo scenario sarà l'Estádio Municipal de Braga.

Braga-Roma, come tutta l'Europa League, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport. In particolare, la partita di Europa League sarà trasmessa sul canale Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e sul canale Sky Sport (canale 253 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Gentile e Pellegrini.

La partita tra Braga e Roma, come sempre, potrà essere vista anche in diretta streaming grazie alla piattaforma SkyGo, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare precedentemente la app per sistemi Android e iOS, nel secondo basterà anche soltanto collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le gare dell'Europa League, dopo l'acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Come sempre, su Goal, potrete seguire la diretta testuale della partita tra Roma e Braga. Notizie durante tutto l'arco della giornata, con probabili formazioni e quant'altro. Poi il calcio dì'inizio alle 18.55 con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Carlos Carvalhal schiera un modulo speculare a quello della Roma, con tantissima fantasia in attacco, dove Horta e Fransergio giocheranno alle spalle del taentuoso Abel Ruiz. Centrocampo di corsa con Esgaio e Galeno schierati a tutta fascia. Terzetto difensivo composto da Vítor Tormena, Raul Silva e Borja.

Smalling e Kumbulla hanno lavorato a parte e difficilmente saranno a disposizione. Cristante e Ibanez saranno quindi confermati nel pacchetto difensivo, di fronte a Mirante. A centrocampo turnover con la presenza di Bruno Peres a destra e Diawara in mezzo. Pellegrini e Pedro a supporto di Dzeko. Riposano Mkhitaryan e Borja Mayoral.

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Vítor Tormena, Raul Silva, Borja; Esgaio, João Novais, Al Musrati, Galeno; Fransergio, Horta; Abel Ruiz.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.