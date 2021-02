Braga-Roma, le formazioni ufficiali: Dzeko titolare

Le formazioni ufficiali di Braga-Roma: Dzeko torna dal 1', Diawara in mediana, Mkhitaryan e Pedro sulla trequarti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BRAGA-ROMA

BRAGA (4-3-3): Matheus; Esgalo, Tormena, Sequeira, Raul Silva; Al Musrati, Fransergio, Gaitan; Ricardo Horta, Sporar, Galeno.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

Primo round in terra lusitana per la Roma, chiamata a superare l'ostacolo Braga nei sedicesimi per proseguire l'avventura in Europa League.

Nella gara d'andata in Portogallo Fonseca rilancia Dzeko dal 1', supportato da Mkhitaryan e Pedro. Mediana Diawara-Veretout, sulle fasce Karsdorp e Spinazzola. Cristante regista difensivo, con Mancini e Ibanez ai suoi lati.

Braga con Horta, Sporar e Galeno sul fronte offensivo e Fransergio a dettare i ritmi a centrocampo.