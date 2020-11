Boniek avvisa Milik: "Cambi squadra o non verrà convocato"

Il presidente della federazione polacca suggerisce all'attaccante di cambiare: "Non conosco nessuno che sia andato all'Europeo senza giocare un anno".

Arkadiusz Milik salta da un universo all'altro. Quello del , dove vive da separato in casa, aspettando una scadenza di contratto che arriverà soltanto il prossimo 30 giugno. Quello della , dove vive da protagonista.

Contro l' nell'amichevole di quattro giorni fa l'attaccante ex Leverkusen e è stato titolare e ha anche indossato la fascia di capitano. 60 minuti in campo con il sorriso, quello che ritrova quando è impegnato con la maglia biancorossa.

L'articolo prosegue qui sotto

Zwycięstwo po dobrym meczu i ważny moment w moim życiu. Pierwszy raz miałem zaszczyt być kapitanem w reprezentacji.



Una bella vittoria in una notte importante per la mia carriera: essere capitano, per la prima volta, di questa squadra. pic.twitter.com/VdkA4pStCq — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) November 12, 2020

Eppure, la sua partecipazione a è ancora in dubbio. Perché senza giocare per un anno nel club, perdendo il ritmo partita, Milik non riuscirà ad andare agli Europei.

Altre squadre

A dirlo è Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca, al portale locale 'Sportowe Fakty'.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

"Ritengo sia assolutamente impossibile presentarsi agli Europei in forma senza giocare per un anno, non conosco nessuno che l’abbia fatto. Ecco perché spero con tutto il cuore che possa ricominciare a giocare. Non ci sono dubbi: cambiare club in inverno è una condizione per andare agli Europei, senza giocare non verrà convocato".

L’ultima partita giocata da Milik con il Napoli risale all’8 agosto, quando è sceso in campo per un quarto d’ora contro il . Secondo il ‘Corriere dello Sport’, candidate a ‘salvare’ la sua partecipazione a Euro 2020 sono la , la e anche l’ .