Bologna su Lamela, Sabatini conferma: "Uno dei nomi che stiamo vagliando"

Il Bologna vuole Erik Lamela. Tutto vero: il Coco, reduce dallo spettacolare goal di rabona contro l'Arsenal con tanto di espulsione nella stessa partita, può tornare in Serie A dopo le stagioni alla Roma. E a confermarlo è Walter Sabatini, direttore dell'area tecnica rossoblù e suo grande e noto estimatore.

"È uno dei nomi che stiamo vagliando - le parole di Sabatini in un'intervista al 'Resto del Carlino' - Mi spiego: stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità per arrivarci e non è detto”.