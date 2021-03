Rabona, tunnel e goal: Lamela da cineteca in Arsenal-Tottenham

Erik Lamela ha realizzato una rete bellissima in Arsenal-Tottenham: al 33’ ha sbloccato il risultato con una rabona.

Mancano ancora diversi mesi alla consegna del FIFA Puskas Award , ovvero del premio che dal 2009 viene assegnato al calciatore o alla calciatrice che ha segnato il più bel goal dell’anno, ma nel corso del derby Arsenal-Tottenham valida per il 28esimo turno di Premier League è stata realizzata una rete che, con ogni probabilità, assegnerà di diritto ad Erik Lamela un posto tra coloro che si contenderanno l’ambito riconoscimento.

Il tutto è accaduto al 33’ quando, al termine di un’azione manovrata degli Spurs Lucas Moura , all’interno dell’area di rigore, ha appoggiato all’ex Roma un pallone che quest’ultimo ha calciato con un meraviglioso gesto tecnico: la rabona .

La sfera, che è partita dal suo sinistro, non sono si è andata ad infilare con chirurgica precisione sul palo più lontano, lì dove per Leno era impossibile arrivare, ma durante il suo percorso è passata anche tra le gambe di Partey.

Quindi rabona, tunnel e goal, tutto in uno stesso gesto : un qualcosa di più unico che raro.

Quello di Lamela , che era entrato qualche minuto prima al posto dell’infortunato Son , è stato il goal che ha sbloccato il risultato all ’Emirates Stadium , portando momentaneamente il Tottenham avanti sullo 0-1.

Quello della rabona è uno dei marchi di fabbrica di Erik Lamela, visto che non solo è un gesto tecnico che riesce a compiere anche in movimento (cosa che fanno in pochissimi), ma che già in passato ha segnato goal straordinari in questo modo.

Subito dopo la magia contro l’Arsenal anche la UEFA ha postato su Twitter una prodezza in rabona compiuta dall’asso argentino nel 2014 in Europa League contro l’Asteras.

Negli stessi minuti, anche ESPN, sempre su Twitter ha pubblicato un altro video nel quale si vede un giovanissimo Lamela, allora stella del settore giovanile del River Plate, segnare con una robone.

¿Golazo de #Lamela de rabona? Esto ya se ha visto... ¡en las inferiores de @RiverPlate! pic.twitter.com/v4XSe2biiy — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 14, 2021

La giornata del ‘Coco’ non si è però incredibilmente chiusa nel migliore dei modi: al 76’, con l’Arsenal in vantaggio 2-1 ed un punteggio quindi totalmente ribaltato, si è guadagnato un secondo giallo che è valso un’espulsione. Il primo era arrivato appena sette minuti prima.