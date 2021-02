Bologna-Benevento, le formazioni ufficiali: gioca Viola

Nel Bologna spazio per Schouten e Dominguez, in avanti Barrow. Schiattarella e Tuia nel Benevento, dal 1' Iago Falque.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

Si apre a Bologna il 22esimo turno di Serie A. La formazione emiliana, allenata da Mihajlovic, vuole dare continuità alla vittoria nell'ultimo turno, in cui di fatto ha agganciato a quota 23 in classifica il Benevento di Inzaghi, comunque distante diversi punti dalla zona calda.

Mihajlovic sceglie il consueto 4-2-3-1 con Barrow unica punta, supportato da Soriano, Sansone e Skov Olsen. In mezzo c'è Dominguez insieme a Schouten, con Skorupski tra i pali. Retroguardia composta da Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e Dijks.

Il Benevento di Inzaghi risponde con il 4-3-2-1, in cui Lapadula è il centravanti. Sulla trequarti giocano Caprari e Iago Falque, in mezzo c'è Schiattarella con Viola ed Hetemaj. In porta gioca Montipò, difesa con Depaoli, Tuia, Glik e Barba. Fuori Dabo.