Bologna-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna sfida il Benevento nell'anticipo del venerdì della 22ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

BOLOGNA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Benevento

Bologna-Benevento Data: 12 febbraio 2021

12 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, canale 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 251 del satellite)

Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, canale 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic e il Benevento di Pippo Inzaghi si affrontano nell'anticipo del venerdì della 22ª giornata di Serie A. Gli emiliani sono tredicesimi in classifica con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, i sanniti occupano la 14ª posizione con gli stessi punti dei felsinei e un cammino di 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

Le due squadre si sono affrontate unicamente in un'altra occasione in casa dei rossoblù nel massimo campionato: il 21 gennaio 2018 gli emiliani si sono imposti con un netto 3-0 con i goal di Destro, De Maio e Dzemaili.

Il Bologna viene da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, il Benevento è reduce invece da 2 sconfitte e 2 pareggi nelle precedenti 4 gare disputate.

Roberto Soriano è il miglior marcatore dei felsinei con 6 goal all'attivo, mentre Gianluca Caprari con 5 reti segnate In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-BENEVENTO

Bologna-Benevento si disputerà la sera di venerdì 12 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dell'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 4ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

La partita Bologna-Benevento sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Sarà possibile seguire Bologna-Benevento anche in diretta streaming mediante Sky Go. La gara sarà dunque visibile sia su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Un'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che offre la visione di diventi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguire l'anticipoCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Mihajlovic dovrà rinunciare a Svanberg, squalificato, mentre Faragò e Santander saranno assenti per infortunio. Davanti al portiere Skorupski, in difesa Tomiyasu e Dijks saranno i terzini, con Danilo e Soumaoro centrali. In mediana Nico Domínguez affiancherà Schouten, visto che anche Medel è sempre in dubbio per il problema al polpaccio. Davanti Barrow potrebbe essere preferito nuovamente a Palacio come centravanti, con Orsolini (favorito su Skov Olsen), Soriano e Sansone sulla trequarti.

Pippo Inzaghi non avrà a disposizione il solo Letizia, ancora con dei guai muscolari alla coscia destra. In attacco il centravanti sarà Lapadula, con il nuovo acquisto Gaich che partirà con ogni probabilità dalla panchina. Sulla trequarti Caprari è in vantaggio su Sau per affiancare Roberto Insigne, a sua volta insidiato da Iago Falque. In mediana Schiattarella sarà il regista, con Hetemaj e Viola che si candidano a ricoprire il ruolo di mezzali, viste le squalifiche di Ionita e Improta. Fra i pali agirà Montipò, con Depaoli e Barba esterni bassi e Glik e Caldirola (favorito sull'acciaccato Tuia) a formare la coppia difensiva centrale.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Domínguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; R. Insigne, Caprari; Lapadula.