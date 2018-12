Boca Juniors, Burdisso ha chiamato Conte e Mourinho: niente da fare

In veste di nuovo direttore sportivo del Boca, Nicolas Burdisso ha contattato Josè Mourinho e Antonio Conte, ma non c'è stato nulla da fare.

Dopo aver appena annunciato la fine della sua carriera da calciatore, Nicolas Burdisso ha subito trovato un ruolo di grande prestigio, soprattutto per la sua storia. L'ex difensore di Inter e Roma è stato nominato nuovo direttore sportivo del Boca Juniors, club in cui ha militato dal 1999 al 2004.

Il primo compito che deve svolgere non è semplice: il Boca Juniors ha bisogno di un nuovo allenatore dopo due anni trascorsi con Guillermo Barros Schelotto. Al momento in vantaggio su tutti sembra esserci Gustavo Julio Alfaro, ex tecnico dell’Huracàn.

Ma Burdisso voleva dare la panchina del Boca Juniors ad un grande allenatore del calcio europeo. Come riporta 'Tuttosport', infatti, l'ex difensore ha fatto un tentativo sia per Antonio Conte che per José Mourinho, entrambi adesso liberi.

Antonio Conte ha fatto sapere che trasferirsi in Sud America non è un'idea che lo sfiora, almeno per il momento. Stesso esito più o meno con la telefonata con Mourinho, ma i due hanno almeno chiachierato e ripercorso i vecchi tempi: Burdisso infatti è stato allenato da Mou ai tempi dell’Inter.