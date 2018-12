Burdisso riparte dal Boca Juniors: ufficializzato come direttore sportivo

Ritiratosi a ottobre dal calcio giocato, Nicolas Burdisso torna a casa e accetta l'offerta del Boca: dovrà scegliere il successore di Schelotto.

Dal campo alla scrivania: un percorso comune a molti giocatori, campioni e non, a cui non si è sottratto nemmeno Guillermo Burdisso. L'ex difensore di Inter, Roma, Genoa e Torino torna a casa: è stato ufficializzato come nuovo direttore sportivo del Boca Juniors.

Nicolás Burdisso firmó contrato junto al presidente Daniel Angelici y se convirtió en el nuevo Director Deportivo de Boca. Aníbal Matellán será el Secretario Deportivo. ¡Bienvenidos a casa! pic.twitter.com/oNWmqDp4lS 17 dicembre 2018

Burdisso ha accettato l'offerta del Boca, che negli ultimi giorni ha pensato a lui per un ruolo fino a oggi vacante. Si tratta come detto di un ritorno a casa per l'ex nerazzurro, che nelle giovanili gialloblù ha iniziato la propria carriera da calciatore, lasciando Buenos Aires nel 2004 per approdare a Milano.

Per l'ex centrale della nazionale argentina si tratterà della prima esperienza fuori dal campo, dopo il ritiro di inizio ottobre al termine dell'unica stagione con la maglia del Torino.

Toccherà proprio a Burdisso l'arduo compito di spegnere la crisi apertasi al Boca dopo la cocente sconfitta nella finale di Copa Libertadores contro gli arcirivali del River Plate: a lui spetterà la scelta del nuovo allenatore dopo l'addio di Guillermo Barros Schelotto, che potrebbe essere rimpiazzato da uno tra Antonio Mohamed, Miguel Angel Russo e José Pekerman.

La speranza del Boca Juniors è l'avvio di una nuova era dorata, come quella che Burdisso ha già vissuto da giocatore con la maglia azul y oro: il palmares sudamericano dell'ex interista conta due campionati argentini, tre Libertadores e due Coppe Intercontinentali.