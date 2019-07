Boateng alla Fiorentina, ci siamo quasi: vicino l'arrivo dal Sassuolo

Kevin-Prince Boateng ha accettato il trasferimento alla Fiorentina e si prepara a lasciare il Sassuolo: vicino anche il via libera dei neroverdi.

No a Tonali, Ribery non è proponibile, mai cercato Khedira. E così, almeno stando alle parole di Daniele Pradé, l'immobilismo sul mercato della prosegue. Almeno apparentemente, però, perché una trattativa vicina alla conclusione c'è: quella per Kevin-Prince Boateng.

"Boateng ci piace ma spetta a lui decidere cosa fare", ha detto il direttore sportivo. Ebbene, secondo 'Sportitalia' l'ex centrocampista del ha accettato la corte della Fiorentina, avvicinandosi sensibilmente ai viola dopo il mancato riscatto da parte del .

Quanto al , il via libera per il trasferimento di Boateng - la formula non è ancora stata decisa nei dettagli - è in arrivo. Il club neroverde, del resto, non ha mai fatto mistero di considerare trasferibile il ghanese, che in Emilia ha giocato solo nella prima parte della scorsa stagione prima di volare in a gennaio.

Nei prossimi giorni, insomma, Fiorentina e Sassuolo dovrebbero arrivare a un accordo definitivo per il passaggio di Boateng alla corte di Montella. Primo acquisto di peso di un mercato in entrata che, nonostante l'entusiasmo per il cambio di proprietà, non ha fin qui proposto squilli.