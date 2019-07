Calciomercato Fiorentina, parla Pradè: "Ci piace Boateng, Ribery improponibile"

Pradè sul mercato della Fiorentina: "Ci piace Boateng, spetta a lui decidere. Non abbiamo mai cercato Khedira, Ribery improponibile per noi".

Prima del sorteggio del calendario della 2019-2020 è intervenuto in conferenza stampa anche il direttore sportivo della Daniele Pradè.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Si è parlato ovviamente di calciomercato e delle trattative in entrata che stanno riguardando la società del patron Commisso.

"Lirola ci piace ma c'è ancora una bella distanza con il , che non ci ha chiesto Simeone. Per Borja Valero non è assolutamente cambiato nulla, Boateng ci piace ma spetta a lui decidere cosa fare".

Per quanto riguarda invece il calciomercato in uscita non c'è possibilità di addio per Pezzella ed anche per Chiesa. Viene inoltre escluso qualunque interessamento nei confronti di Khedira e Ribery.